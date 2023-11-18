Лозанна, Швейцария, 18 ноября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести санкции в отношении иностранных спортсменов, которые будут принимать участие в Играх дружбы. Об этом 17 ноября заявил на пресс-конференции президент WADA Витольд Банька.

Известия/Дмитрий Коротаев

Банька уточнил, что у WADA есть опасения по поводу этих состязаний, так как агентство имеет «серьёзные сомнения» по вопросу антидопинговых мер на нём.

«Это возможное мероприятие будет организовано в стране, которая лишена соответствия, и у нас нет информации об антидопинговой программе во время этих соревнований», — сказал он.

По утверждению главы WADA, так как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает быть лишённым статуса соответствия, с точки зрения агентства, эти соревнования подвергают опасности здоровье спортсменов и целостность соревнований.

«Возможное участие в этих соревнованиях тех, кто является подписантом кодекса WADA, может иметь определённые последствия, потому что, как я уже сказал, у Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа. Так что те, кто решат участвовать, могут столкнуться с последствиями», — пригрозил Банька.

В свою очередь, генеральный директор WADA Оливье Ниггли отметил, что агентство не контактировало с оргкомитетом Игр дружбы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Ниггли заявил, что Россия якобы не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА.

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о проведении в РФ в сентябре 2024 года международных соревнований «Всемирные игры дружбы». До этого глава государства поручил создать оргкомитет по подготовке к проведению мероприятия.

Глава департамента по связям МОК с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод 14 ноября заявил, что Международный олимпийский комитет просит национальные олимпийские комитеты (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 ноября, комментируя эти заявления МОК, отметил, что Россия продолжит контактировать с комитетом. Он подчеркнул, что Москва категорически не согласна с позицией МОК в вопросах участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Всемирные игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года, их призовой фонд должен составить 4,6 млрд рублей. В программу состязаний войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта.