Монреаль, Канада, 18 ноября, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА.

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«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы… По кодексу, страна, чьё антидопинговое агентство лишена статуса соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», — сказал Ниггли на заседании совета учредителей WADA в Монреале 17 ноября.

Указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал 9 октября. Финансирование состязание будет осуществляться из средств федерального бюджета.

При этом генеральный директор WADA добавил, что организация не сможет следить за этим соревнованием, кроме того, в нём не будет задействован Athletics Integrity Unit (Независимый орган по борьбе с допингом в лёгкой атлетике), в связи с чем, по словам Ниггли, спортсмены «не будут обеспечены системой справедливости».

Ранее глава департамента по связям Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклеод призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы», которые пройдут в следующем году в России. По его словам, участие НОК в этих соревнования будет противоречить рекомендация исполнительного комитета МОК от 25 февраля 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот призыв Международного олимпийского комитета, подчеркнул, что Москва категорически не согласна с этой позицией. При этом он отметил, что Россия продолжит контакты с МОК, несмотря ни на что.