Москва, 15 ноября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Россия продолжит контактировать с Международным Олимпийским комитетом (МОК). Об этом 15 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать рекомендацию МОК к национальным олимпийским комитетам не принимать участие в «Играх дружбы».

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

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