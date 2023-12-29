Москва, 29 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Москва заблаговременно подготовила меры на случай конфискации российских активов, замороженных в западных странах, есть список иностранных активов, которые будут изымать в ответ, если потребуется, сообщил 28 декабря журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Конечно же, мы заранее анализировали возможные ответные шаги. И всё будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», — сказал он.

Песков отметил, что западные страны уже показали абсолютную непредсказуемость и склонность нарушать законы, как международные, так и собственные национальные. По его словам, подобное поведение подрывает доверие к резервной валюте и правилам глобальной экономической системы.

Представитель Кремля подчеркнул, что нет никаких законных оснований изымать российские активы, какие бы теоретические выкладки под это не подгоняли. Такие действия скомпрометируют США и Евросоюз в глазах других государств, добавил Песков.

«Когда европейцы и американцы заходили в такие беспрецедентные санкции против нас, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Сейчас уже он очевиден», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь заявил, что на Западе уже задумались о том, не навредили ли себе своими действиями.

Британская газета The Financial Times 28 декабря сообщила, что министры финансов стран G7 по настоянию США обсуждают, как можно изъять замороженные российские активы в размере $300 млрд. По данным издания, они пока не приняли никаких решений и изучают риски от таких действий.

Замглавы МИД Сергей Рябков 22 декабря заявил, что конфискация российских активов, если произойдёт, может привести к разрыву дипломатических отношений. Он подчеркнул, что Москва не держится за дипотношения с Вашингтоном.