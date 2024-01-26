Москва, 26 января, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Западные спецслужбы, и в первую очередь разведка Британии MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для осуществления провокаций на атомных электростанциях (АЭС) на территории России. Об этом 26 января рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Ashley Chan/Global Look Press

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Нарышкин заявил, что на фоне поражения Запада на Украине возможность новых провокаций против России продолжает быть очень высокой, однако от них вряд ли будет долгий эффект. Глава СВР уточнил, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны.

Председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 21 января, что киевский режим не отказывается от стратегии ядерного терроризма и планов по захвату Запорожской АЭС, потому что безумно хочет заслужить расположение Запада. По его словам, Киев всё ещё планирует форсировать русло Днепра и захватить ЗАЭС, когда будет в этом политическая целесообразность.

В Минобороны России 16 января сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили атаки ВСУ и уничтожили несколько дронов в Воронежской и Белгородской областях. Позднее стало известно, что атака не повлияла на работу Нововоронежской атомной электростанции.