Москва, 16 января, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских боевиков, уничтожены несколько беспилотников в Воронежской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Отмечается, что киевский режим пытался совершить теракты на территории России в ночь с 15 на 16 января.

Силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.

Кроме того, в воздушном пространстве Белгородской области были перехвачены четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 января с 01:50 до 02:50 силами ПВО были сбиты три украинских БПЛА над Воронежской областью. После их ликвидации в одном из многоквартирных домов в Воронеже загорелся балкон, огонь оперативно потушили. Ещё в нескольких домах были выбиты окна. Количество и характеристику повреждённого имущества уточнят после поквартирного обхода, заверил губернатор области Александр Гусев.

В Воронеже в результате атаки украинских дронов пострадала девочка 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации районного масштаба после попадания обломков сбитого дрона в многоквартирный жилой дом на улице Тепличной. Жителей дома в Советском районе, куда попали обломки киевского беспилотника, эвакуировали и временно разместили в рядом стоящей школе.