Мелитополь, 21 января, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Киевский режим в ситуации с Запорожской АЭС не отказывается от стратегии ядерного терроризма и планов по захвату станции, так как безумно желает заслужить расположение Запада. Об этом заявил 21 января председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что его эксперты нашли новые мины в буферной зоне по периметру ЗАЭС. Рогов назвал это заявление ангажированным и отметил, что эксперты агентства не захотели найти ракеты, дроны и снаряды, которые ВСУ выпускали по Энергодару и АЭС, за полтора года присутствия на станции.

«Режим Зеленского готов продолжить стратегию ядерного терроризма в своём безумном желании заслужить расположение западных покровителей, которым за счастье навредить России любым путём», — сказал «РИА Новости» Рогов.

По его словам, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским сохраняет планы по форсированию русла Днепра и захвату атомной станции, когда будет в этом политическая целесообразность. Провокация в отношении ЗАЭС станет билетом в один конец для бойцов ВСУ, но Зеленскому важны не жизни, а картинка деятельности для Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МАГАТЭ в специальном заявлении отметило, что эксперты агентства обнаружили новые мины на периферии территории ЗАЭС. Они были установлены по периметру станции в закрытой буферной зоне, недоступной для оперативного персонала ЗАЭС. Подобные мины были обнаружены также осенью 2023 года, добавили в организации. Эксперты считают, что размещение мин противоречит стандартам безопасности агентства.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин нет, это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий. Мины расположены в закрытой буферной зоне, куда не заходит персонал.