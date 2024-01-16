Воронеж, 16 января, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Атака украинских дронов в Воронежской области не отразилась на Нововоронежской атомной электростанции, которая продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба АЭС в Telegram-канале.

РИА Новости/Ульяна Соловьева

«Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских боевиков, уничтожены несколько беспилотников в Воронежской и Белгородской областях. Киевский режим пытался совершить теракты на территории России в ночь с 15 на 16 января.

Силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. Кроме того, в воздушном пространстве Белгородской области были перехвачены четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

В ночь на 16 января силы ПВО сбили три украинских БПЛА над Воронежской областью. После их ликвидации в одном из многоквартирных домов в Воронеже загорелся балкон, огонь оперативно потушили. Ещё в нескольких домах были выбиты окна. Количество и характеристику повреждённого имущества уточнят после поквартирного обхода, заверил губернатор региона Александр Гусев.