Белгород, 25 января, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России вечером 25 января сбили над территорией Белгородской области два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошёл около 20:30. Средства ПВО уничтожили оба снаряда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что российские военные сбили две цели над селом Красный Куток. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее 25 января Гладков сообщил, что ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка, сбросив с беспилотника взрывное устройство. Боевики таким образом убили женщину. Как отметил губернатор, украинский боевик, управлявший дроном, целенаправленно выбрал беззащитного человека.

Накануне средства ПВО в Белгородской области сбили украинский беспилотник самолётного типа над селом Ближнее. Эта атака ВСУ обошлась без пострадавших и разрушений.