Белгород, 25 января, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил вечером 25 января о гибели женщины при атаке местного хутора Лозовая Рудка со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики сбросили на хутор взрывчатку с беспилотника.

«В очередной раз террористический режим Украины убил беззащитного человека. И это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто, чтобы убить женщину», — сообщил Гладков в Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером того же дня власти Белгорода сообщили о ракетной опасности в городе. Жителей Белгорода и Белгородского района призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам.