Калининград, 25 января, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Правительство России сохранило льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне 6%, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка, заявил 25 января президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растёт ставка коммерческих банков из-за этого. Но всё равно мы держим эти 6%», — сказал он.

Путин сообщил, что расходы на то, чтобы субсидировать льготную ипотеку, выросли вдвое. Но её отменять не будут, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Путин на встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил о важности сохранения льготной семейной ипотеки под 6%. Он пообещал, что эту программу обязательно сохранят.

Глава государства также согласился, что нужно продлить выплату субсидий на ипотеку в размере 450 тыс. многодетным семьям, которая завершается летом 2024 года. Он назвал важной эту меру поддержки, так как средства идут напрямую конкретным семьям.

В России 2024 год объявили Годом семьи. Путин дал ему старт 23 января. Он назвал Россию семьей семей, в которой вместе дружно живут различные национальности и культуры.