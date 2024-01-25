Путин заявил о сохранении ставки по семейной ипотеке в 6%
Калининград, 25 января, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Правительство России сохранило льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне 6%, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка, заявил 25 января президент России Владимир Путин.
«А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растёт ставка коммерческих банков из-за этого. Но всё равно мы держим эти 6%», — сказал он.
Путин сообщил, что расходы на то, чтобы субсидировать льготную ипотеку, выросли вдвое. Но её отменять не будут, подчеркнул президент.
Как сообщало ИА Регнум, 23 января Путин на встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил о важности сохранения льготной семейной ипотеки под 6%. Он пообещал, что эту программу обязательно сохранят.
Глава государства также согласился, что нужно продлить выплату субсидий на ипотеку в размере 450 тыс. многодетным семьям, которая завершается летом 2024 года. Он назвал важной эту меру поддержки, так как средства идут напрямую конкретным семьям.
В России 2024 год объявили Годом семьи. Путин дал ему старт 23 января. Он назвал Россию семьей семей, в которой вместе дружно живут различные национальности и культуры.