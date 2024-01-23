Москва, 23 января, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии начала Года семьи в России. Мероприятие стало центральным в рамках всероссийского семейного форума «Родные — Любимые», который прошел на выставке «Россия» с 19 по 23 января.

kremlin.ru Владимир Путин принял участие в церемонии начала Года семьи в России

В своей речи Путин, в частности, заявил: «Семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию. Потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплочёнными».

На форум приехали семьи со всей страны. Они участвовали познавательных и развлекательных мероприятиях: рассказывали о своих регионах, делились рецептами фирменных блюд, состязались в познаниях истории России, достижениях соотечественников и семейных традициях в интеллектуальной викторине «Связь поколений». В финал игры вышли Позднуховы и Михайловы — представители трудовых династий компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Династия Михайловых

В церемонии старта Года семьи приняли участие три трудовые династии «Роснефти»: семья Михайловых с Сызранского НПЗ, семья Курчатовых-Головиновых-Киреевых с Саратовского НПЗ и семья Позднуховых с Ангарского завода полимеров. Общий трудовой стаж в компаний трех семей составляет почти 1100 лет.

Представители семьи Михайловых работают на предприятии суммарно более 350 лет. Леонтий Михайлов, родоначальник трудовой династии, устроился на завод после окончания Великой Отечественной войны и проработал на нем 39 лет. Потом на предприятие приходили его дети и внуки. Семья Михайловых дважды была удостоена почетного звания «Лучшей династии Самарской области», попав в «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань».

На сегодняшний день на предприятии работают семь представителей семьи Михайловых, и все они принимают участие в форуме «Родные — Любимые». Кроме того, на форум приехали два ветерана и трое детей — внучки родоначальника династии.

Трудовая династия Курчатовых-Головиновых-Киреевых работает на Саратовском НПЗ. Родоначальник династии Алексей Курчатов пришел на завод еще с первых дней его строительства в 1934 году. Он участвовал в его возведении и защите в годы войны. Дети, внуки, правнуки и даже праправнуки пошли по стопам Алексея Ивановича и связали свою жизнь с НПЗ. Общий трудовой стаж пяти поколений семьи уже превысил 550 лет. Для участия в форуме в Москву приехало сразу семь представителей династии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Династии Курчатовых-Головиновых-Киреевых и Позднуховых

Несколько поколений семьи Позднуховых неразрывно связаны с ангарской производственной площадкой «Роснефти». Общий трудовой стаж династии, родоначальники которой — ветераны труда Анатолий и Зинаида Позднуховы, насчитывает 177 лет. На сегодняшний день на предприятиях «Роснефти» в Ангарске работают пять представителей династии. На форум «Родные — Любимые» они приехали со своими детьми.