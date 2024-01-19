* внесена Росфинмониторнгом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 19 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Прокурор попросил приговорить Дмитрия Касинцева, обвиняемого в укрывательстве Дарьи Треповой (внесена Росфинмониторнгом в перечень террористов и экстремистов), к 1 году и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Дмитрий Касинцев

«Назначить наказание Касинцеву — 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима», — попросила прокурор.

Как сообщалось ранее, для самой Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, прокурор запросил 28 лет лишения свободы.

Теракт, в ходе которого погиб Татарский и пострадали 42 человека, произошёл в Петербурге 2 апреля 2023 года. Он был организован украинскими спецслужбами, отмечало следствие. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, переквалифицированное 3 апреля в дело о теракте.

Трепову, которая пронесла на творческий вечер журналиста и подарила Татарскому начинённую взрывчаткой статуэтку, арестовали. На заседании суда в апреле 2023 года она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем. Позднее она частично признала свою вину, но только в части использования поддельных документов. Трепова утверждает, что не знала о наличии взрывчатого вещества в статуэтке.

В декабре 2023 «Известия» сообщили, что укрыватель Треповой после совершения ею теракта бросил девушку в квартире и попытался сбежать. Это произошло на следующее утром после теракта, 3 апреля. Касинцев, взяв вещи, телефон, российский и заграничный паспорта, хотел выйти на улицу, однако на первом этаже подъезда его остановил сотрудник полиции. По требованию правоохранителя Касинцев провёл его к своей квартире и открыл дверь. Сотрудник полиции обнаружил в одной из комнат Трепову, которая лежала на полу, накрытая простыней.