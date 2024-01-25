Вашингтон, 25 января, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки из-за проблем с финансированием утратили возможность ремонтировать технику, предоставленную Вооружённым силам Украины в рамках военной помощи, сообщило издание Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его», — говорится в материале.

По словам журналистов, отсутствие дополнительного финансирования блокирует не только новую помощь, и поддержку уже имеющейся.

Кроме того, пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер в ходе регулярного брифинга для журналистов 24 января также заявил, что Пентагон не имеет возможности не только предоставлять Украине новые вооружения, но и содействовать в техническом обслуживании и ремонте ранее отправленных систем. По его словам, проблема связана в первую очередь с отсутствием финансирования, так как Конгресс до сих пор не одобрил соответствующий запрос администрации президента Джо Байдена. Райдер подчеркнул, что этот вопрос является для Пентагона приоритетным.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин заявил, что шансы на одобрение Конгрессом США дополнительной помощи Украине до конца января близки к нулю. Он подчеркнул, что у нового спикера палаты представителей Майка Джонсона нет плана по достижению межпартийного компромисса, в то время как сторонники экс-президента Дональда Трампа также заинтересованы в срыве сделки.

Последний пакет военной помощи Киеву на сумму в 250 миллионов долларов США выделили в конце декабря. По словам государственного секретаря Энтони Блинкена, в него вошли оборудование для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивной и ствольной артиллерии калибра 105 и 155 мм, противотанковые средства и порядка 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.