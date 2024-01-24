Брюссель, 24 января, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В новый пакет антироссийских санкций, скорее всего, не войдёт запрет на импорт алюминия из России, также могут смягчить другие ограничительные меры, чтобы новый пакет рестрикций поддержали все страны — участницы сообщества. Об этом 28 января газета Financial Times со ссылкой на источники.

Владимир Сергеев/РИА Новости

«Он [новый пакет санкций ЕС] вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Прибалтики», — говорится в публикации.

Уточняется, что также ЕС намерен расширить перечень физических и юридических лиц, попадающих под действие санкций.

В декабре 2023 года ЕС объявил о новом, 12-м пакете санкций, в котором запретил прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Кроме того, Брюссель ввёл запрет на продукцию и технологии двойного назначения — литиевых аккумуляторов и комплектующих для беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg 19 января сообщило, что в ЕС начали обсуждать очередной, 13-й пакет антироссийских санкций. В Брюсселе также намеревались включить в него способы подавления возможностей России обойти рестрикции, как через третьи страны, так и через компании внутри союза.

Газета Politico 23 января сообщила, что испытывает трудности с разработкой новых санкций против России, так как значимые цели для них закончились. Замглавы МИД Александр Грушко 22 января заявил, что российская сторона ответит на новые санкции ЕС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила 24 января, что незаконное санкционное давление западных стран никуда не денется. При этом она подчеркнула, что мечте Запада о стратегическом поражении России не суждено сбыться.