Брюссель, 23 января, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В Европейском союзе начались трудности с разработкой новых антироссийских санкций, так как значимые цели для рестрикций закончились. Об этом 23 января написала газета Politico.

Известия/ Константин Кокошкин

«Самая большая проблема состоит в том, что все большие категории (товаров, услуг и т.п. — Прим. ред.) уже находятся под санкциями, а те, что остались, недоступны, например, атомная энергетика или сжиженный природный газ (СПГ)», — заявил изданию источник из дипломатического корпуса ЕС.

По словам авторов статьи, Евросоюз продолжает быть «денежной дойной коровой» для России, остающейся крупным поставщиком СПГ, а в 2023 году некоторые европейские страны даже увеличили закупки российского СПГ.

При этом у госкорпорации «Росатом» есть несколько крупных контрактов на строительство и обслуживание АЭС на территории Восточной Европы, ряд стран которой высказывается против введения ограничений в этой сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января агентство Bloomberg написало, что в ЕС начали обсуждение 13-го пакета санкций против России. Его планируют принять к 24 февраля.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал 22 января ненужным 13-й пакет санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что Будапешт его не поддержит при включении в новый список ограничений в области ядерной энергетики.

Позднее в этот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва ответит на готовящийся 13-й пакет санкций Евросоюза. По его словам, санкционное давление Запада на Россию продолжится.