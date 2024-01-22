Москва, 22 января, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Москва ответит на готовящийся 13-й пакет санкций Евросоюза, заявил 22 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Запад по-другому не действует. Последуют ответные меры», — заявил дипломат.

Он добавил, что санкционное давление со стороны ЕС продолжится.

Как сообщало ИА Регнум, в ЕС обсуждают новый, 13-й пакет антироссийских санкций. Его планируют принять до 24 февраля. Агентство Bloomberg сообщало, что меры могут включать в себя расширение санкционных списков, дополнительные торговые ограничения и подавление возможностей России обходить санкции ЕС как через третьи страны, так и через компании внутри организации.

В декабре 2023 года Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России. Пакет содержал запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку, передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

При этом в МИД России отмечали, что страны ЕС больше потеряют от санкций, чем Москва.