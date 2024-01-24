Москва, 24 января, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Незаконное санкционное давление Запада никуда не денется, однако его мечте о стратегическом поражении России не суждено сбыться. Об этом 24 января заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Нужно отдавать себе отчёт в том, что незаконное санкционное давление на нашу страну никуда не исчезнет — это надолго, мы должны это осознавать», — сказала она.

По словам Матвиенко, оппоненты России будут пытаться ответить на её успех новыми санкциями, ограничениями и запретами, даже если они пойдут во вред им самим.

Стало понятно, что главная мечта западных стран — нанести России стратегическое поражение — неосуществима, добавила глава Совфеда.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 19 января написало, что в Европейском союзе начали обсуждать очередной, 13-й пакет санкций против России. В него, помимо ограничений, должны войти способы подавления возможностей российской стороны обходить рестрикации, как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

Газета Politico 23 января написала, что Брюссель испытывает трудности с разработкой новых антироссийских санкций, потому что значимые цели для них закончились. Журналисты издания указали на то, что ЕС продолжает быть «денежной дойной коровой» для России, которая остаётся крупным поставщиком СПГ в европейские страны.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 22 января заявил, что российская сторона ответит на новые санкции ЕС. Он подчеркнул, что Москва исходит их того, что санкционное давление Запада будет продолжаться.