Москва, 24 января, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за прошедшие сутки составили до 105 военнослужащих. Об этом 24 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы украинская армия лишилась гаубицы FH-70 производства Великобритании, орудия Д-20, самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика», а также боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики», ― доложил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки, 23 января, украинские войска потеряли свыше 200 бойцов на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации.

Удары по позициям украинской армии российские военные нанесли у Новомихайловки в ДНР, у Работино, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области.

Также ВСУ потеряли семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», танк, три пикапа и орудие Д-30.

На донецком направлении украинская армия за сутки потеряла более 280 военных. Также ВСУ лишились танка, двух БМП, шести автомобилей, гаубицы Д-30 и станции РЭБ «Анклав-Н».