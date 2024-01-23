Москва, 23 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) более 280 военнослужащих, сообщил 23 января на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что бойцы «Южной» группировки российских войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по подразделениям 28-й, 58-й, 93-й механизированных, а также 81-й аэромобильной и пятой штурмовой бригад ВСУ возле Курдюмовки, Григоровки и Андреевки в ДНР.

«Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ «Анклав-Н», — доложил Конашенков.

Кроме того, украинская армия потеряла более 105 военных, а также семь автомобилей и САУ «Акация» на южнодонецком направлении.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 22 января доложил, что ВСУ за сутки потеряли 320 военнослужащих, десять танков, две БМП и шесть бронемашин. За это время российские бойцы отразили шесть атак украинских штурмовых групп возле Клещеевки и села Красное.

21 января в Минобороны сообщили, что российские подразделения на донецком направлении отразили две атаки за сутки. Украинская армия потеряла до 310 военных. А также танк, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и комплекс «Град».