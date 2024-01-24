Вашингтон, 24 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден уверен в том, что кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии станет бывший американский лидер Дональд Трамп. Он заявил об этом 23 января, его слова процитировала газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Президента США Джо Байден и Дональд Трамп

«Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев», — сказал он.

Действующий президент США назвал ставки на предстоящих осенью выборах «высокими как никогда». По мнению Байдена, от результатов выборов будут зависеть «личные свободы» жителей США и экономическая ситуация в стране.

Он добавил, что рассчитывает на поддержку не только сторонников Демократической партии, но и некоторых республиканцев и беспартийных американцев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 января Трамп объявил о своей победе на первичных выборах кандидата на пост президента США от Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. До этого он побеждал на праймериз в этом штате в 2016 и 2020 годах. Бывший президент США назвал эту победу одной из самых важных и выразил уверенность в переизбрании на пост главы государства осенью.

Главная соперница Трампа среди кандидатов от республиканцев, экс-постпред США при ООН Никки Хейли 24 января признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире. Вместе с тем она напомнила, что праймериз ещё далеки от завершения и впереди десятки штатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января высказал мнение, что избрание президентом США в 2020 году Трампа не изменило бы ситуацию вокруг Украины. Он уточнил, что разрыв отношений России и США начался ещё при Джордже Буше — младшем.