США, 24 января, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 23 января, объявил о своей победе на первичных выборах кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза», — заявил Трамп во время выступления перед сторонниками по итогам подсчёта голосов. Ранее на праймериз в этом штате Дональд Трамп побеждал в 2016 и 2020 годах.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что эта победа является одной из самых важных, и выразил уверенность в переизбрании на пост президента страны в ноябре текущего года.

Как передавало ИА Регнум, поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире признала главный соперник Дональда Трампа среди кандидатов от Республиканской партии экс-постпред США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли. При этом политик напомнила, что гонка ещё далека от завершения и впереди десятки штатов. Следующие праймериз состоятся в штате Южная Каролина, губернатором которого ранее была Хейли.

21 января на митинге в преддверии первичных выборов в Нью-Гэмпшире Дональд Трамп раскритиковал свою главную соперницу, назвав её «поджигательницей войны». По мнению Трампа, Хейли не является сильнейшим кандидатом от Республиканской партии, поскольку демократам будет легче совладать с её кандидатурой, если она получит право представлять республиканцев на президентских выборах.