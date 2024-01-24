США, 24 января, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Поражение на первых в США праймериз в американском штате Нью-Гэмпшир признала кандидат на пост главы государства Республиканской партии, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли. Соответствующее заявление политик сделала 23 января, выступая перед сторонниками. Об этом сообщает The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

Хейли поздравила с победой на праймериз своего ключевого соперника — экс-президента США Дональда Трампа.

«Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать», — сказала Хейли.

При этом политик указала, что гонка далека от завершения и у неё впереди десятки штатов, а следующие праймериз состоятся в Южной Каролине, где Хейли была губернатором. Кроме того, Хейли добавила, что дважды голосовала за Трампа и гордится тем, что работала на благо страны в его кабинете.

«Я во многом соглашаюсь с его политикой. Я решила вступить в гонку потому, что беспокоюсь о будущем нашей страны», — пояснила Хейли.

Первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году состоялись в штате Нью-Гэмпшир. Основная борьба развернулась между кандидатами-республиканцами Трампом и Хейли. При этом кандидат от демократов Джозеф Байден принял решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в феврале.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент Соединённых Штатов Америки Трамп заявил о своей полной уверенности в своей победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир. При этом по результатам опроса общественного мнения, проведённого совместно газетой The Boston Globe, телекомпанией NBC и Саффолкским университетом, Трамп опережает Никки Хейли на 22 процентных пункта, за экс-президента США готовы проголосовать 60% респондентов.

Трамп раскритиковал свою основную соперницу Никки Хейли, причислив её к «разжигателям войны» и «части больного политического класса», от которого он намерен избавить Америку.