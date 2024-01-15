Москва, 15 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Россия продолжает военную спецоперацию на Украине, так как Киев сделал переговоры невозможными. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 15 января журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отвечая на вопрос о готовности России к диалогу в контексте встречи в Давосе, посвящённой украинской «формуле мира», представитель Кремля напомнил, что киевский режим «формализовал для себя запрет» на какие-либо переговоры с российской стороной.

«То есть абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет», — сказал Песков.

Россия предпочитает решать свои задачи мирными, дипломатическими средствами. Но в условиях невозможности этого, в условиях нежелания стран коллективного Запада и Украины учитывать соображения РФ по безопасности приходится продолжать СВО, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в швейцарском Давосе перед началом Международного экономического форума состоялась встреча, организованная по так называемой формуле мира главы киевского режима Владимира Зеленского. Никакого чёткого плана её участники — представители 83 стран и международных организаций — не выработали.

По информации Bloomberg, представители Украины надеялись на поддержку «мирного плана» Зеленского со стороны государств Глобального Юга. Вместе с тем Киев стремится использовать встречу политических и деловых лидеров в Давосе, чтобы возобновить поддержку и внимание к себе.

Песков 10 января заявил, что де-факто по-прежнемудействует юридически закреплённый отказ Киева от переговоров с Россией, а Москва не видит прогресса в мирном процессе по украинскому конфликту. В этой связи Российская Федерация продолжает специальную военную операцию.

Указ о невозможности переговоров с Россией, которой руководит Владимир Путин, Зеленский подписал в октябре 2022 года.