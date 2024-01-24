Москва, 24 января, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Заявления о мирных переговорах по Украине, которые делают поставляющие Киеву вооружения страны, являются политическими манипуляциями. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметила в эфире радиостанции Sputnik дипломат, для вбросов со стороны Запада о каких-либо переговорах по поводу «псевдомирных инициатив» существует простое «проверочное слово» — поставки вооружений Украине.

Захарова подчеркнула, что когда заявления о мирных переговорах по Украине звучат от стран, поставляющих киевскому режиму вооружение или деньги, или же обучающих бойцов ВСУ — то есть вовлечённых в продолжение боевых действий на стороне Киева, в этом случае «все разговоры о неких мирных инициативах — это из разряда политических манипуляций».

«Не может быть никаких переговорных процессов, инициированных теми, кто поставляет вооружения киевскому режиму», — резюмировала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января Захарова заявила, что Москва с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совбеза ООН якобы о поиске путей переговорного процесса по Украине. Она подчеркнула, что у России и представителей западных стран разные оценки этой встречи.

Лавров 23 января провёл встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом на полях мероприятий Совбеза ООН. Стороны общались в закрытом для прессы формате.

Глава МИД России 22 января на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к ним. В то же время, он подчеркнул, что Москва не собирается обсуждать сохранение киевского режима.