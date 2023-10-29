Вашингтон, 30 октября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Запрет главы киевского режима Владимира Зеленского на переговоры с Москвой и напор Белого дома могут привести к полному уничтожению Украины. Такое предложение высказали профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер в статье для журнала National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Авторы акцентировали, что суть не в том, кто начал военные действия, а в том, кто собирается это прекратить.

«Что препятствует перемирию? Два наиболее очевидных фактора: указ Зеленского от 4 октября 2022 года и упорное противостояние США идее о перемирии», — заключили эксперты.

Нежелание Запада вести переговоры, а значит продолжение конфликта, приведёт к полному уничтожению Украины, считают авторы.

«Отказ от переговоров находится на грани полной аморальности», — сделали вывод Петро и Снайдер.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский скрывает правду о провалах украинской армии и о тяжёлом положении ВСУ. Об этом заявил политолог, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Отказ киевского режима и его главы Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь катастрофические последствия — вплоть до ядерных. США и Западу необходимо договариваться с Москвой, об этом всё чаще стали говорить и в кулуарах. Так считает бывший специальный помощник президента США Рональда РейганаДаг Бэндоу.

Провал контрнаступления ВСУ спровоцировал разногласия между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным.