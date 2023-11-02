Вашингтон, 2 ноября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от проведения переговоров с Россией под давлением Запада и украинских националистов. Такое мнение 1 ноября высказал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский военный напомнил, что Зеленский был избран на свой пост в мирное время.

«Говорил, что пойдёт на мирные переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным, что они будут решать проблемы дипломатическим путём, обсуждать конфликт на востоке Украины. Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: «Видишь вон то дерево? Вот на нём ты и будешь висеть, если заключишь мир», — сказал он.

По мнению эксперта, помимо националистов на главу режима Киева также надавили представители Запада, вынудившие Зеленского отказаться от каких-либо мирных соглашений с Москвой.

«И он повёлся. Он со всем согласился. И теперь он ещё больше ввергает свой народ в эту заранее проигранную войну», — добавил Хо.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент России похвалил Киев, который начал задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Путин добавил, что если украинская сторона хочет реальных переговоров, то ей нужно делать это не какими-то театральными жестами, а в первую очередь — отменить декрет, который запрещает вести переговоры.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. С весны 2022 года Киев всячески противится возможности проведения мирных переговоров с Москвой.

Профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер 30 октября написали, что запрет Зеленского на переговоры с Россией и напор Белого дома могут привести к полному уничтожению Украины.