Нью-Йорк, США, 22 января, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и всё так же готова к ним, но не собирается обсуждать сохранение киевского режима, заявил 22 января глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Джавахадзе Зураб /ITAR-TASS

«К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над её народом», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия добьётся целей специальной военной операции на Украине военным или мирным путём. После этого народы двух стран смогут вернуться к мирной жизни, как это положено братьям, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 22 ноября 2023 года, выступая на саммите «Большой двадцатки», напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Киев отказался от переговоров, объявив об этом публично.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 ноября, ссылаясь на данные от дипломатических и разведывательных источников, сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией по указанию США. Подобное заявление также сделал 21 октября бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.