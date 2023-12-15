Москва, 15 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Глава государства рассказал об этом 15 декабря во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО «РЖД».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20%-ного первичного взноса для семей с детьми», — сказал он.

Глава государства отметил, что также поручил правительству подумать о том, как сохранить субсидию в размере 450 тысяч рублей, предназначенную для погашения самого тела кредита.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе прямой линии и пресс-конференции Путин поддержал идею о продлении программы семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, когда завершится срок её действия. Президент напомнил, что по ипотечному кредиту в рамках этой программы ставка составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — 20%. Президент также пообещал поручить правительству подготовить и внести предложение о продлении указанной программы.

В начале декабря стало известно, что Минфин подготовил и уже внёс на рассмотрение правительства проект постановления с изменениями условий выдачи льготной ипотеки. Сейчас для льготной ипотеки на новостройки (со ставкой под 8% годовых) общий предел составляет 5 трлн рублей, а для семейной ипотеки — 3,4 трлн.