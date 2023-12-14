Москва, 14 декабря, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею о продлении программы семейной ипотеки в РФ после 1 июля 2024 года, когда истекает срок её действия. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы её продлить… Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что ставка по ипотечному кредиту в рамках этой программы составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — 20%. Путин также отметил, что в случае, если воспитываются трое детей, то такая семья может рассчитывать на субсидии в размере 450 тысяч рублей.

Президент пообещал поручить правительству подготовить и внести предложение о продлении указанной программы.

Программа семейной ипотеки в России стартовала в начале 2018 года. С её помощью семья может взять кредит на приобретение квартиры в новом доме, строительство частного дома и покупку земельного участка. Кроме того, эта программа позволяет рефинансировать уже оформленную ипотеку на жильё на первичном рынке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки. Для льготной ипотеки на новостройки (со ставкой под 8% годовых) общий предел составлял 5 трлн рублей, а семейной ипотеки — 3,4 трлн.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительно 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки в стране. Документ касается реализации программ «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека».