Кабул, 21 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Индийский пассажирский самолёт упал в горах в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает 21 января агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники.

Soeren Stache/Global Look Press

Отмечается, что самолёт направлялся в Москву, но потерпел крушение из-за технической неисправности. Он отклонился от первоначального курса и упал у горы Топхане в районе Зебак.

Информации о модели самолёта и количестве пассажиров агентство не приводит.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что к месту падения лайнера направлена группа для расследования обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля 2013 года грузовой самолёт Boeing 747 американской компании National Airlines потерпел крушение сразу после взлёта в афганском Баграме. Он потерял управление и рухнул на землю в 1,5 км от торца взлётной полосы. Погибли все семь членов экипажа.

3 февраля 2005 года под Кабулом разбился лайнер Boeing 737 афганской авиакомпании Kam Air. Он врезался в гору Чапери при заходе на посадку в пункте назначения. Погибли все находившиеся на его борту 105 человек — 98 пассажиров и семь членов экипажа.