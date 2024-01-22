Москва, 22 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки два полевых склада украинских войск. Об этом 22 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил он.

Представитель Минобороны уточнил, что также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ в 103-х районах.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Конашенков заявил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской армии в ДНР. По его словам, также ВС России нанесли удары по 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

В этот же день представитель Минобороны рассказал, что армия России нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников у Константиновки в ДНР. Военный уточнил, что также ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 129-ти районах.