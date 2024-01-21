Москва, 21 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщили 21 января в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также было нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе Константиновки в ДНР и 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах, сообщил Конашенков.

Также 21 января в Министерстве обороны сообщили об освобождении населённого пункта Крахмальное в Харьковской области. За сутки средства ПВО России уничтожили 43 беспилотника противника, перехватили ракету «Точка-У» и два снаряда HIMARS. На донецком направлении были отбиты две атаки ВСУ, потери противника составили до 310 человек.

20 января представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что руководство киевской армии опасается завозить на территорию страны американские истребители F-16, а также ракеты ПВО в большом количестве, из-за риска их уничтожения российскими силами.

18 января в Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы РФ в минувшие сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников, четыре склада ракет и боеприпасов ВСУ, 17 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 133-х районах.