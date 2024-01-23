Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров

Перед началом встречи руководители министерств обменялись рукопожатиями и поинтересовались о том, как дела друг у друга. Участники разговора обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Турции, а также реализацию ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере.

Кроме того, они рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов и подчеркнули важность продолжения совместной работы для развития взаимовыгодных связей. Помимо этого, Лавров и Фидан подтвердили актуальность координации позиций Москвы и Анкары с целью нахождения решений по ситуации в таких точках, как сектор Газа, Сирия и в целом на Ближнем Востоке, а также в зоне Черного моря и Закавказья.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонные переговоры. Стороны обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

9 января в администрации турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана объявили о проработке его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В сообщении отмечается, что детали мероприятия согласовываются по дипломатическим каналам.

20 января турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники проинформировала о том, что Анкара ожидает приезда Путина 12 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль своевременно объявит о возможном визите президента России в Турцию.

22 января информированный дипломатический источник в Анкаре заявил, что турецкие власти надеются на то, что приезд Путина состоится в ближайшее время.