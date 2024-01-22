Анкара, 22 января, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Турецкие власти рассчитывают на то, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в ближайшее время, однако точной даты пока нет. Об этом 22 января заявил информированный дипломатический источник в Анкаре.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы рассчитываем, что это [визит президента России] будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 20 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Кремль своевременно сообщит о возможном визите Путина в Турцию. Перед этим газета Türkiye со ссылкой на источники написала, что президент России может приехать в Анкару 12 февраля.

В администрации турецкого президента 9 января рассказали, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером находится на стадии проработки. Отмечалось, что в настоящее время по дипломатическим каналам согласовываются детали такой встречи, однако какой-либо конкретики в этом вопросе пока нет.

Песков 10 января заявил, что дату встречи президентов России и Турции ещё не определили и согласуют по дипломатическим каналам. Он уточнил, что есть договорённость о встрече лидеров двух стран.