Москва, 20 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Кремль своевременно сообщит о возможном визите президента России Владимира Путина в Турцию, заявил 20 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы сообщим своевременно», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что Анкара ожидает визита Путина 12 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января в администрации президента Турции рассказали, что встреча Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана находится на стадии проработки и сейчас по дипломатическим каналам согласовывают её детали. При этом какой-либо конкретики в этом вопросе пока нет.

Эрдоган заявил 19 декабря, что на скорой встрече с Путиным рассчитывает обсудить возможность возобновления зерновой сделки. Турецкий лидер добавил, что надеется на то, что Путин даст положительный ответ по этому вопросу.

Песков 17 декабря рассказал, что визит Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня.