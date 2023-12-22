Анкара, 22 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонные переговоры, сообщили 22 декабря турецкие телеканалы со ссылкой на дипломатические источники.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

«Фидан провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — передал гостелеканал TRT Haber.

В свою очередь телеканал Habertürk сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

«Фидан подчеркнул важность скорейшего подписания мирного соглашения», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 4 декабря заявил, что ожидает много новых интересных проектов с Турцией, в том числе в сфере торговли и высоких технологий. В качестве примера уже реализуемых проектов глава государства назвал энергетическое сотрудничество. Взаимодействие в этой сфере, как указал президент, носит подлинно стратегический характер.

В сентябре Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проявлении тенденции к расчётам в нацвалютах. Российский лидер отметил, что доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается.