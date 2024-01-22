Москва, 22 января, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнила именно то, что обязана была сделать — отреагировала на очевидное нарушение антимонопольного законодательства, подчеркнул в комментарии ИА Регнум декан института права Высшей школы экономики, член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Виноградов.

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON /Global Look Press

Так он прокомментировал сообщение ФАС о том, что американская корпорация Apple оплатила в России антимонопольный штраф в размере более 1,1 млрд рублей.

ФАС напомнила, что Apple в июле 2022 года признали нарушившей российское антимонопольное законодательство. Компания запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Также Apple запрещала им использовать альтернативные способы оплаты.

Неважно, кто нарушает, простой ИП или транснациональный IТ-гигант — закон одинаков для всех, подчеркнул Виноградов.

«Факт оплаты столь значимой суммы говорит о том, что компании Apple интересен российский рынок и она планирует на нём работать и дальше. А если ты хочешь работать в РФ, то обязан соблюдать наше законодательство», — сказал Виноградов.

Чтобы понять этот простейший принцип, компании пришлось потерять огромные деньги — этого вполне можно было бы избежать.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае российский закон наглядно показал свою работу. Это событие, в свою очередь, ставит аналогичный вопрос по отношению к Google и Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в России), которые продолжают в большинстве своём уклоняться от исполнения законодательства.

«Например, Google задолжала российским компаниям уже более 20,3 млрд рублей. И судя по тому, что временный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства, ИТ-гигант наверняка всячески будет уклоняться от исполнения обязательств», — отмечает Виноградов.

При этом, эксперт выразил надежду, что пример Apple всё-так заставит задуматься IT-гигантов оплатить все штрафа и исполнить обязательства.

О том, что российская сторона наложила на Apple штраф в 1,1 млрд рублей стало известно из сообщения ФАС от 17 января. Штраф компания должна была оплатить в течение двух месяцев.

В ноябре прошлого года стало известно, что Apple оштрафовали на 12 миллионов рублей за повторный отказ локализации данных россиян. По решению Мирового суда Москвы, Apple виновна в совершении административного правонарушения.