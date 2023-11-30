Москва, 30 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Компанию Apple оштрафовали на 12 млн рублей за повторный отказ локализации данных россиян. Об этом стало известно 30 ноября.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Суд постановил признать компанию Apple Inc. виновной в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей», — огласила решение судья московского Мирового суда.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей по делу «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Решение о штрафной санкции приняли в конце апреля 2022 года, когда выявили факт получения продуктами компании конкурентных преимуществ в момент, когда условия распространения конкурентных продуктов, наоборот, ухудшились.

Позднее, в августе, Мировой суд Таганского района Москвы впервые оштрафовал Apple за неудаление запрещённой в России информации, в частности за неудаление из приложения Apple Podcasts двух подкастов, направленных на дестабилизацию политической обстановки в России. С учётом представленных компанией доводов суд назначил штраф ниже нижнего предела, поскольку статья предполагает для юридических лиц штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.