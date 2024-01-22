Москва, 22 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей, сообщили 22 января в пресс-службе ФАС.

Zuma/TASS

Компанию в России оштрафовали на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

«19 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

ФАС напомнила, что Apple в июле 2022 года признали нарушившей российское антимонопольное законодательство.

Компания запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Также Apple запрещала им использовать альтернативные способы оплаты.

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