Москва, 17 октября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Компания Apple объявила, что российские разработчики могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы, сообщил 17 октября портал iPhones.Ru.

Frank May/Global Look Press

Решение компании коснулось только российского рынка. Российские разработчики при этом должны соблюдать правила компании по отображению внешних ссылок на оплату. Кроме того, Apple удержит 27% от суммы покупок, совершенных через внешние платежные системы. Это на 3% меньше, чем стандартная комиссия App Store.

В январе 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию за злоупотребление монополией, в частности, за навязывание платежной системы App Store для совершения покупок. Компанию оштрафовали на 1,1 млрд руб.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября американская корпорация Apple отключила российскую версию официального сайта. При попытке перейти по адресу apple.ru автоматически открывается страница службы поддержи на русском языке. Компания в марте 2022 года прекратила обновлять российскую и белорусскую версии сайта, объявив о приостановке официальных продаж в России.

В июне в России обнаружили переизбыток iPhone. Продукция компании Apple заняла 11% российского рынка смартфонов. В I квартале 2023 года в Россию ввезли 700 тысяч гаджетов.

Банк России в августе зарегистрировал новую платёжную систему Kwikpay. Она специализируется на международных денежных переводах из России в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, а также Австрию, Грецию, Италию, Францию, Германию.