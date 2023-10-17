Apple разрешила россиянам пользоваться сторонними платежными системами
Москва, 17 октября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Компания Apple объявила, что российские разработчики могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы, сообщил 17 октября портал iPhones.Ru.
Решение компании коснулось только российского рынка. Российские разработчики при этом должны соблюдать правила компании по отображению внешних ссылок на оплату. Кроме того, Apple удержит 27% от суммы покупок, совершенных через внешние платежные системы. Это на 3% меньше, чем стандартная комиссия App Store.
В январе 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию за злоупотребление монополией, в частности, за навязывание платежной системы App Store для совершения покупок. Компанию оштрафовали на 1,1 млрд руб.
Как сообщало ИА Регнум, 7 октября американская корпорация Apple отключила российскую версию официального сайта. При попытке перейти по адресу apple.ru автоматически открывается страница службы поддержи на русском языке. Компания в марте 2022 года прекратила обновлять российскую и белорусскую версии сайта, объявив о приостановке официальных продаж в России.
В июне в России обнаружили переизбыток iPhone. Продукция компании Apple заняла 11% российского рынка смартфонов. В I квартале 2023 года в Россию ввезли 700 тысяч гаджетов.
Банк России в августе зарегистрировал новую платёжную систему Kwikpay. Она специализируется на международных денежных переводах из России в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, а также Австрию, Грецию, Италию, Францию, Германию.