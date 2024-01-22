Москва, 22 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации ликвидировали до 180 бойцов украинской армии. Об этом на брифинге 22 января сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, украинская армия потеряла два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские подразделения поразили самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 производства Словакии, две артсистемы М777 американского производства и гаубицу Д-20.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики», ― добавил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января на краснолиманском направлении отразили 17 атак ВСУ. Российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Украинская армия потеряла до 1520 военных убитыми и ранеными, танк, 21 БМП, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии.

За то же время на донецком направлении потери ВСУ превысили 1880 бойцов.

В Минобороны 22 января сообщили, что экипажи ТОС-А1 «Солнцепёк» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разгромили силы украинских бойцов под Купянском. Российские военные нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ.

Также на купянском направлении артиллеристы установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу украинской армии. Их разведчики обнаружили с помощью беспилотников. Координаты цели передали на командный пункт артиллерии для уничтожения.