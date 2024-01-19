Москва, 19 января, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за неделю на краснолиманском направлении 17 атак ВСУ, противник потерял до 1520 военных, сообщил 19 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Bernd Wüstneck/Global Look Press

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 17 атак противника и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.

«Потери противника за указанный период составили до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Конашенков сообщил, что на краснолиманском направлении потери ВСУ составили свыше 220 военных, шесть бронемашин, в том числе Bradlеу. Также противник потерял шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу М119 производства США, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы.

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась и ВСУ стали сдуваться. По словам главы государства, у Киева заканчиваются боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производят по 14 тыс. в месяц. Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причем кратно, добавил глава государства.