Москва, 22 января, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Артиллеристы установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу украинской армии на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Мста-С»

По информации военных, на купянском направлении разведчики с помощью беспилотников обнаружили замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Координаты цели передали на командный пункт артиллерии для уничтожения.

«Бойцы гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» огнём из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили все обнаруженные цели», — добавили в Минобороны.

По словам командира орудия с позывным Макар, артиллеристы бьют по ВСУ круглосуточно, невзирая на погодные условия. Бойцы вместе уже давно.

«Работаем по укрепрайонам, живой силе, бронетехнике противника. Поражали в том числе «Грады», польские «Крабы» и американские «Брэдли». Мы до спецоперации служили все вместе, друг друга все знают и понимают. Вместе не первый год. Расчёты все слажены», — пояснил Макар.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России опубликовало кадры штурма 18 января подразделениями воздушно-десантных войск опорного пункта киевских боевиков при освобождении села Весёлое в Ясиноватском районе в Донецкой Народной Республике.

Операторы беспилотников с воздуха сопровождали российские штурмовые группы и предупреждали бойцов об огневых ударах боевиков, а также минировании путей продвижения.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» 21 января прокомментировала обстрел ВСУ рынка в Донецке, где погибли мирные жители.

Симоньян пояснила, почему Россия в ответ на удар киевских боевиков не поступит аналогично. По её мнению, «мать не разрывает своего младенца».

21 января ВСУ обстреляли Куйбышевский, Петровский, Никитовский и Кировский районы Донецка. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий». Теракт был совершён тогда, когда в торговых рядах было наиболее многолюдно. Погибли 28 человек, ещё 30 получили ранения. В течение всего дня ВСУ 27 раз обстреливали территорию ДНР из артиллерии.