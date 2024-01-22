Москва, 22 января, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Экипажи ТОС-А1 «Солнцепёк» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разгромили силы украинских боевиков под Купянском. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Экипажи нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

По словам военных, контроль и корректировка поражаемых целей проводились операторами беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт.

«Нам передали координаты. Мы выехали на огневую позицию и отработали по выявленным целям. После выполнения задачи ушли в укрытие, нам доложили, что все цели были уничтожены», — сказал командир тяжелой огнемётной роты с позывным Ракета.

Как сообщало ИА Регнум, артиллеристы установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу украинской армии на купянском направлении, которые обнаружили разведчики.

Координаты цели передали на командный пункт артиллерии для ликвидации.

Минобороны России опубликовало кадры штурма 18 января подразделениями Воздушно-десантных войск опорного пункта киевских боевиков при освобождении села Весёлое в Ясиноватском районе в Донецкой Народной Республике.

Операторы беспилотников с воздуха сопровождали российские штурмовые группы и предупреждали бойцов об огневых ударах боевиков, а также минировании путей продвижения.