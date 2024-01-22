Москва, 22 января, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолёт Су-25 украинской армии около Ивановки в Харьковской области. Об этом 22 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — сообщил он.

По словам военного, также за сутки средства ПВО ВС России перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и пять ракет РСЗО HIMARS ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 21 января в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили над Чёрным морем две авиационные ракеты ВСУ около западного побережья Крыма. Киев с помощью них пытался осуществить теракты на территории России.

Позднее в этот же день в оборонном ведомстве рассказали ещё об одной сбитой авиаракете украинских войск у западного побережья Крыма, с помощью которой киевский режим также пытался провести теракт.