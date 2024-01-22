Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН
Глава МИД России Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН
Вашингтон, 22 января, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Делегация министерства иностранных дел России во главе с Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета безопасности Организации Объединённых Наций.
Визит министра в ООН запланирован с 22 по 24 января. Лавров поучаствует в ежеквартальных открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в заседании по Украине, инициированном РФ.
Как сообщало ИА Регнум, 21 января в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что удары ВСУ по Донецку и участие Запада в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях СБ ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Для российской стороны это станет хорошей возможностью в очередной раз донести до мирового сообщества на высокой площадке свою позицию, пояснила дипломат.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удары ВСУ по Донецку. Атаки против гражданского населения и инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом. Подобные действия неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, добавил генсек.
В результате обстрела ВСУ в Донецке погибли 28 человек, ещё 30 получили ранения.