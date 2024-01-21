Донецк, 21 января, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Стационары, куда доставили пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецку, усилены дополнительными операционными бригадами, сообщил 21 января министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

«Все пострадавшие с разной степенью тяжести доставлены в учреждения здравоохранения республики. Всем оказывается медицинская помощь. Стационары, куда были доставлены пострадавшие, усилены дополнительными операционными бригадами», — написал он.

По его словам, врачи республики сейчас делают всё возможное для сохранения жизни граждан.

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Как передавало ИА Регнум, утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. По городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. В результате украинской атаки по столице республики погибли 25 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил в республике 22 января днём траура по погибшим в результате украинского обстрела.

Кроме Кировского и Куйбышевского районов 21 января ВСУ нанесли удары по Никитовскому и Петровскому районам Донецка, Макеевке и Горловке. В общей сложности утром и днём 21 января военные киевского режима выпустили по городу более 50 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В частности, по Донецку с начала суток было выпушен 31 снаряд этого калибра, по Макеевке — пять снарядов, по Горловке — 17.

МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке. Отмечается, что обстрел вёлся из пока ещё подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары ВСУ по Донецку и участие Запада в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях Совета Безопасности ООН, в которых примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.