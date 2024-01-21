Донецкие больницы усилили дополнительными операционными бригадами
Минздрав ДНР: донецкие больницы усилили дополнительными операционными бригадами
Донецк, 21 января, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Стационары, куда доставили пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецку, усилены дополнительными операционными бригадами, сообщил 21 января министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев в своём Telegram-канале.
«Все пострадавшие с разной степенью тяжести доставлены в учреждения здравоохранения республики. Всем оказывается медицинская помощь. Стационары, куда были доставлены пострадавшие, усилены дополнительными операционными бригадами», — написал он.
По его словам, врачи республики сейчас делают всё возможное для сохранения жизни граждан.
Как передавало ИА Регнум, утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. По городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. В результате украинской атаки по столице республики погибли 25 человек.
Глава ДНР Денис Пушилин объявил в республике 22 января днём траура по погибшим в результате украинского обстрела.
Кроме Кировского и Куйбышевского районов 21 января ВСУ нанесли удары по Никитовскому и Петровскому районам Донецка, Макеевке и Горловке. В общей сложности утром и днём 21 января военные киевского режима выпустили по городу более 50 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В частности, по Донецку с начала суток было выпушен 31 снаряд этого калибра, по Макеевке — пять снарядов, по Горловке — 17.
МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке. Отмечается, что обстрел вёлся из пока ещё подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары ВСУ по Донецку и участие Запада в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях Совета Безопасности ООН, в которых примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.