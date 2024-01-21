Донецк, 21 января, 2024, 17:11 — ИА Регнум. ВСУ утром и днём 21 января обстреливали населённые пункт ДНР, включая Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив более 50 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Кадр из видео

В частности, по Донецку с начала суток было выпушен 31 снаряд этого калибра, по Макеевке — пять снарядов, по Горловке — 17.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что количество погибших в результате обстрела микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка со стороны Украины возросло до 25 человек. Пострадали 20 человек. У многих пострадавших, включая двоих детей, проникающие ранения в области жизненно важных органов, у некоторых — травматическая ампутация конечностей, добавил Пушилин.

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Обстрел Донецка со стороны ВСУ является варварским терактом, направленным против мирных жителей, сказано в опубликованном 21 января заявлении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что террористические атаки со стороны Киева наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. В МИД призвали международное сообщество осудить обстрел мирного города, отметив, что молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных жителей.