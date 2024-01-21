Кабул, 21 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Чиновники Афганистана утверждают, что два человека погибли и ещё четыре выжили в результате крушения самолёта Falcon 10 с россиянами на борту в афганской провинции, сообщает 21 января агентство Reuters.

Кадр из видео

«Поисково-спасательная группа обнаружила самолёт, пропавший с радаров вчера вечером (20 января), четыре человека, включая пилота самолета, живы», — сказано в сообщении агентства.

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Как передавало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, летевший в Москву, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

По предварительной информации, борт упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Рейс следовал из таиландской Паттайи.

В самолёте находились два пассажира: 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова. Членами экипажа и медицинскими работниками были Аркадий Грачёв, 42 года; Дмитрий Беляков, 41 год; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

В российском консульстве в Бангкоке уточнили, что Falcon 10 осуществлял эвакуацию. По данным дипломатов, это была частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании, которую сопровождал супруг Анатолий Евсюков.

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